Decouvrez GUNEYI - KHAYRA, ce groupe qui fait un carton dans ses prestations à Saint-Louis

Rédigé par Gustave FALL le 7 Février 2018 à 13:00 | Lu 168 fois

L’orchestre Guneyi est un groupe familial qui a vu le jour en 1997. A l'époque, le plus jeune avait juste 5 ans et l’aîné de la famille, 13 ans. Formé par Aly Mbaye, encadré et épaulé par leur papa M. A.M. Diara qui est en même temps leur manager, les musiciens du groupe ont grandi en alliant études scolaires, sport et apprentissage aux instruments de musique. Plus les années passèrent, plus l’amour, la passion et leur expérience ont grandi, passant par la réalisation de 2 albums ‘’Sa Yandé’’ et ‘’Gueum-Gueum’’, des voyages pour des échanges musicaux en Amérique du Sud (Guyane Française), France (Paris) et des rencontres avec de très grands musiciens à travers de nombreux masters class. Après des années de formations et de recherches musicales, c’est entre 2008 et 2010 que le groupe commence à trouver ses propres orientations musicales qui vont vers l’afro beat et l’afro pop mélangés avec des sonorités sénégalaises. (...) Avec un album en cours, l’orchestre Guneyi a fêté ses 20 ans d’existence à l’Institut Français de Saint-Louis le 1er avril 2017, avec une très grande réussite. Le public venu répondre présent était satisfait du nouveau répertoire du groupe et a dansé toute la soirée. Depuis, les concerts s’enchaînent, les répétitions et les enregistrements aussi pour l’album en vue, qui doit sortir en 2018.

Decouvrez le Titre: « Khayra »

Prod: Diart-Diart

Real: MP

Images : Moussa & Mao Sidibé