Découvrez Karim Abdou Bagou, le petit-fils d'Abdou Diouf et fils aîné de Fabienne Diouf. Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Mars 2018 à 15:27

Petit-fils de l’ancien président de la République Abdou Diouf, le secrétaire général de ce « ThinkTank » Karim Abdou Bagou, est le fils aîné de Mme Fabienne Diouf a mis en place un club de réflexion dénommé « Think-Tank » / Esprit Républicain.



A quelques mois de la présidentielle 2019, le Sénégal vit un bouillonnement politique intense marqué par l’activisme d’innombrables mouvements et partis politiques. Mais loin du tintamarre et du folklore, voire de ces grands meetings contre-productifs, il s’agit d’un creuset d’échanges regroupant de brillants cadres et experts sénégalais à équidistance des formations politiques.



Malgré la renommée universelle et l’influence multinationale de son grand-père Abdou Diouf, Karim, comme un jeune cadre sénégalais lambda, veut se faire tout seul en apportant son pot de peinture à l’édifice d’un Sénégal émergent, neuf et flamboyant.



"Oui, je suis un vrai Sénégalais lambda comme tout jeune cadre qui se débrouille au quotidien. En toute modestie, je me sens un peu gêné de voir mon nom associé à celui de l’ancien président de la République Abdou Diouf bien qu’étant fier d’être son petit-fils. Bien qu’ayant vu le jour au Palais de la République au moment où mon grand-père exerçait la magistrature suprême de ce pays, je me suis fait tout seul.



A preuve, j’étais même ouvrier dans la banlieue dakaroise, précisément à Pikine, Thiaroye-Gare et Guédiawaye. C’était à l’époque où je recensais et localisais des milliers de fosses septiques individuelles, dans le cadre d’un programme d’assainissement que je pilotais pour une Ong de développement.



Et récemment, j’étais dans de nombreuses caravanes citoyennes organisées par le Fonds de Garantie des investissements Prioritaires (Fongip) à Kaolack, Saint-Louis, Tambacounda, Ziguinchor etc. Ayant la double nationalité sénégalaise et française, je pouvais rester et travailler en France où j’ai fait mes études supérieures dans les plus grandes universités et écoles françaises comme American Business School et l’Ecole Supérieure de Gestion de Paris où j’avais comme camarades et compatriotes, Birane Ndour, directeur général de Gfm, Bamba Mbow, directeur général de l’Aspt etc.



Une fois diplômé, j’ai bourlingué partout dans le monde où j’ai eu à occuper plusieurs postes de responsabilités aux Nations-Unies ainsi que différentes Ong. Fort de mon engagement citoyen, j’ai décidé de rentrer au Sénégal pour servir mon pays. Et, surtout, de mettre en place un club de réflexions ou « think tank » en compagnie de mes amis d’ici et d’ailleurs. Un club de réflexions dont le président est Abdou Khafor Touré, un homme d’action et de vision".











