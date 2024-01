Décret de nomination des membres de la CENA : La Cour suprême rejette le recours de Ndiaga Sylla et Me Abdoulaye Tine La Chambre administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable, ce mercredi, le recours portant annulation du décret de nomination des nouveaux membres de la Commission Nationale Électorale Autonome (CENA), déposé par l’expert électoral Ndiaga Sylla et Me Abdoulaye Tine

Après cette décision, l’expert électoral, Ndiaga Sylla conteste. Il annonce un pourvoi en cassation. " Si les citoyens et partis politiques n'ont plus le droit d'attaquer un décret qui fait grief, l'on n'est plus dans une République. Nous allons introduire un pourvoi en cassation.



Dans ce pays, quand l'illégalité n'arrange pas, les gens crient et dénoncent. Quand l'illégalité arrange,ce n'est pas grave, la fin justifie les moyens ", a dit Ndiaga Sylla.



A retenir que des membres de l'opposition, regroupés au sein du Front pour l'inclusivité et la transparence des élections (FITE), avaient retiré ce mardi, leur recours contre ce même décret de nomination. Ils disent vouloir éviter “ un éventuel report de la présidentielle ", prévue en février 2024.



