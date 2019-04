Décret de répartition des services: Mansour Faye hérite du Pudc et du Puma Le beau-frère du président nommé ministre du Développement communautaire hérite du Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc) et du Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), entre autres. Une manne financière estimée à des centaines de milliards sera ainsi gérée par Mansour Faye. Le Pudc en lui seul a un budget estimé à 300 milliards F Cfa pour sa deuxième phase selon 24H.



Source IGFM



Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2019 à 18:05 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos