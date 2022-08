Défaite aux législatives, chômage des jeunes... Les apéristes de Djeddah Thiaroye Kao assènent leurs vérités

. «Dans la liste de Benno il y avait deux anciens maires de la ville de Pikine (Ndlr, Pape Sagna Mbaye et Daour Niang Ndiaye). Ils ont été sanctionnés par les populations, c’est pourquoi ils ont perdu leur fauteuil de maire. Les populations, en les voyant sur la liste, n’ont pas voté pour Benno. Nous estimons qu’elles sont cohérentes dans leur démarche. Ce qui explique le rejet de la liste de Benno à Pikine lors des Législatives. Mais, ce n’est une sanction contre le Président Macky Sall», tente d’expliquer Hamidou Ndao, responsable du comité électoral de la zone 5.



Pour Alassane Diop, le casting n’a pas été bon. «Djeddah Thiaroye s’attendait à ce qu’un de ses fils soit investi sur la liste des titulaires. Car, nous le méritons amplement», ajoute M. Diop



Les responsables de l’Apr de la zone 5 de Djeddah Thiaroye Kao ont tenu une assemblée générale, avant-hier, pour évaluer les élections législatives. Malgré la défaite dans la commune, ils se réjouissent d’avoir gagné le centre de vote Ababacar Sy (le seul d’ailleurs dans tout le département de Pikine).



«Nous méritons plus de considération au niveau départemental et au niveau national. Nous invitons le président à promouvoir la jeunesse de Djeddah Thiaroye Kao, notamment la jeunesse de la Zone 5. Nous regorgeons de jeunes cadres, capables de montrer leur savoir-faire. C’est un cri de cœur que nous lançons, car le taux de chômage est élevé dans la commune. 65% des jeunes sont frappés par le chômage», renseigne Alassane Diop, responsable politique de l’Apr

Tribune