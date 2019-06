Défaut de paiement de taxes à la commune de Kaolack: « la mairie n’a jamais affranchi les Salins… », avoue le porte-parole de Mariama Sarr

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019 à 13:05

La société des Salins du Sine Saloum (SSS) ne verse pas de taxes à la mairie de Kaolack. Une situation trouvée inadmissible par les populations de cette localité. Ces dernières pointent la mairie. Qui réfute toute accusation.



Selon Lamine Ly, porte-parole du maire Kaolack Mariama Sarr, cette situation est un état de fait que l’actuelle maire a trouvé sur place.



« A ma connaissance, la société des Salins n’a jamais payé de taxes ou d’impôts à la commune. Tous les maires qui ont eu à passer par là, l’avaient accepté. Peut-être pour eux, les Salins ( la société) est affranchie d’impôts et sous exonération et ils ne l’ont jamais réclamé ».

Lamine Sy ajoute que c’est avec Mariama Sarr, que le directeur des Salins, M. Déchant commence à faire quelque chose pour la région de Kaolack.



« Mariama Sarr lui a fait comprendre qu’il est en train d’exploiter des gisements de sels appartenant aux kaolackois, sans rien en retour au profit des populations. Nous avons entamé des discussions avec lui, c’est ce qui a amené lés Salins à financer à coup de millions, le garage deNioro qui sera réceptionné.



Même si l’Etat l’avait affranchie d’impôts, elle doit payer à la mairie des redevances. La mairie n’a jamais affranchi une entreprise, ici. »













iradio

