Défaut de prise en charge : Des hémodialysés interpellent le chef de l’État et le ministre de la Santé Il est constaté l’arrêt de plusieurs générateurs de dialyse récemment installés de marque B. Braun lié à un défaut de maintenance. Pire le Centre de dialyse de l’Hôpital de Louga a été fermé, il y’a de cela deux mois, en raison d’un problème d’aluminium détecté dans l’eau de la dialyse. Ce qui représente un danger pour les malades.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2024

L’alerte est du quotidien Tribune qui signale que du côté du Hangar Pèlerin, certains malades se sont plaints sur l’antenne de la RFM, pour dénoncer leurs conditions de prise en charge. Mais cette accusation a été démentie par le Professeur-néphrologue, Fary Kâ, responsable du centre.



Par ailleurs, nous dit le journal, il a été constaté l’existence de plusieurs générateurs fonctionnels non utilisés dans des centres en raison d’un manque de personnel alors que la liste d’attente continue de s’allonger occasionnant ainsi le nombre de morts liés à un défaut de prise en charge.



Sous ce rapport, les hémodialysés ont interpellé le Président de la République, son Premier ministre ainsi que le ministre de la Santé et de l’Action sociale.



Mais heureusement, ajoute Tribune, ayant pris conscience de la gravité de la situation, le Nouveau ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy, a convoqué sa première réunion le lundi dernier, entre les fournisseurs, la PNA et ses départements pour prendre en charge la question y apporter une solution définitive.



