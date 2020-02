Déféré au parquet pour conduite en état d'ivresse: ce que risque Pape Alé Niang Arrêté et gardé à vue au commissariat central de Dakar pour conduite en état d’ivresse, selon Les Echos, hier, après un accident survenu sur la corniche ouest, Pape Alé Niang risque gros.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Février 2020

En effet, selon la Loi n° 2002-30 du 24 décembre 2002 portant Code de la Route, « Toute personne qui aura conduit ou tenté de conduire un véhicule alors qu’elle était manifestement en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ou de drogue et ou de stupéfiants sera punie d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 500.000 F à 5.000.000 F ». Toujours selon l’article, « dans le cas où il y aurait lieu en outre à l’application de l’article 307 du Code pénal, les pénalités prévues par cet article seront portées au double et ne pourront être assorties du bénéfice du sursis ou de circonstances atténuantes »

Le journaliste, sera présenté au procureur ce vendredi.



