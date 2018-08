Déficit pluviométrique : « J’ai demandé au gouvernement de prendre des mesures d’adaptation et d’atténuation »

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Août 2018 à 14:26 | | 0 commentaire(s)|

En célébrant ce mercredi l’Aid El Kabir à la Grande mosquée de Dakar, le président de la République Macky Sall annonce que des « mesures d’adaptation et d’atténuation des conséquences d’un éventuel déficit pluviométrique dans les zones où l’hivernage est en retard », seront prises par le gouvernement.



Le président de la République l'a dit en ces termes : « J’ai demandé au gouvernement de prendre des mesures d’adaptation et d’atténuation. Nous allons voir quelles variétés il faut cultiver là où il y a des retards de pluie ».



Le Président Macky Sall promet de faire « distribuer des semences de niébé et d’autres variétés actives aux agriculteurs dès la semaine prochaine, dans les zones où l’hivernage tarde à démarrer ».



Pour finir, le président de la République a prié pour un bon hivernage.











Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook