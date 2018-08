Déficit pluviométrique: Le monde rural dans la détresse !

La situation est critique. Très critique même. Apres un hivernage qui s’est installé tardivement dans certaines localités, le monde rural est confronté à une longue pause pluviométrie qui trouble le sommeil des paysans. C’est le grand désarroi dans la campagne.



Excepté les régions du sud, celle de Tambacounda, Kaffrine et Kaolack, la situation pluviométrie est presque déficitaire dans toutes les autres parties du pays. Une longue pause pluviométrie qui affecte gravement les cultures et le tapis herbacé. Les plants s’assèchent du fait du stress hydrique noté dans ces localités.



Et, selon les services départementaux de Développement rural, si le ciel n’ouvre pas ses vannes dans les prochains jours, l’on pourrait assister à la mort du végétal. Ce qui n’est pas souhaitable. Toutefois, l’on précise qu’un déficit pluviométrique n’est pas synonyme d’un mauvais rendement des cultures, l’essentiel est qu’il y ait une bonne répartition des pluies dans le temps et dans l’espace.













L'Observateur