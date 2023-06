Dégradation du cadre de vie et ressources naturelles: Ces défis qui inquiètent le Sénégal

«Le Sénégal est encore confronté à beaucoup de problèmes environnementaux liés à la dégradation du cadre de vie et des ressources naturelles, ainsi qu’au changement climatique », a soutenu le ministre de l'Environnement face aux conseillers des collectivités territoriales.



Selon Alioune Ndoye, les menaces proviennent de tous les domaines et persistent surtout avec les perspectives de l’exploitation minière, notamment l’or et le zircon, ainsi que l’exploitation pétrolière et gazière. «C’est pourquoi, l’option de s’inscrire dans la trajectoire du développement durable au moyen de la mise en adéquation des besoins socio-économiques et la protection de la nature, a été prise ; les changements globaux attendus étant, entre autres, le renforcement de la sécurité environnementale et de la protection sociale. Dans ce cadre, la politique actuelle du secteur de l’environnement, du développement durable et de la transition écologique a défini de grandes orientations avec comme finalité assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles et du cadre de vie, dans une perspective d’émergence économique et sociale, à travers une trajectoire de développement durable», a indiqué Alioune Ndoye, détaille L'As.



A l’en croire, les principaux défis à engager sont la déforestation, la désertification, la dégradation des terres et des autres habitats naturels. «La perte de diversité biologique, la détérioration de la qualité du cadre de vie mais aussi les défis émergents ou ré-émergents relatifs à la fréquence et l’intensité des phénomènes naturels extrêmes comme les vents forts, les houles, les inondations, les sécheresses», souligne Alioune Ndoye. A cela, s'ajoutent la criminalité environnementale transfrontalière (trafics d’espèces et produits de faune, de flore et d’autres produits dangereux), la propagation de maladies zoonotiques, les nouvelles formes de pollutions, l’insécurité entre autres.

1 490 655 HA aménagés



En outre, le ministre de l'Environnement renseigne que 93 formations forestières ont été aménagées pour une superficie de 1 490 655 ha avec comme objectif principal la production de bois énergie. «En effet, 9 nouvelles forêts ont été classées en 2021 : 4 à Kolda, 2 à Matam, 3 à Tambacounda». Rappelant que la côte sénégalaise est une zone très sensible où les questions d’érosion côtière peuvent parfois atteindre une intensité préoccupante avec des reculs du trait de côte de l’ordre de 2 mètres /an, par endroits, il indique que «les actions entreprises pour lutter contre ce phénomène portent sur des solutions douces de protection qui ont abouti à la mise en place de deux épis maltais à Dionewar, le reboisement d'espèces forestières et de mangrove dans les 12 îles de la Basse Casamance, la plantation de près d’un million de palétuviers dans le Delta du Saloum. Le trait de côte est régulièrement suivi», affirme-t-il.



En ce qui concerne le code de l'environnement, le ministre a annoncé qu’il sera appliqué de même que la loi 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l’incidence sur l’environnement des produits plastiques. «Avec cette loi plastique, le Sénégal manifeste sa volonté d’éradiquer définitivement les déchets plastiques par l’interdiction de tous les produits plastiques à usage unique ou jetables (article 4), et des sacs plastiques sortis de caisse (article 5)», explique-t-il. Parlant de la qualité de l’air en milieu urbain, Alioune Ndoye annonce que Dakar est la seule ville d’Afrique subsaharienne à être équipée d’un réseau de surveillance avec la création du Centre de Gestion de la Qualité de l’Air (CGQA). «Ce centre dispose de 5 stations de mesure de pollution de type régional de fond à Yoff, de type trafic routier à la Médina et à la Cathédrale, de type périurbain aux HLM et de type industriel à Bel-Air».

