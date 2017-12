Délit de fuite : un Youtubeur déguisé en Père Noël prend en chasse une chauffarde

C’est une course-poursuite haletante et effrénée au cœur de Paris. Un Youtubeur, qui filmait depuis sa moto pour les besoins d’une nouvelle vidéo à l’occasion de Noël, a pris en chasse une automobiliste qui venait de percuter un piéton et de prendre la fuite.



Flagrant délit de fuite. Postée le 15 décembre, la vidéo de "Chris-RS" le montre sur sa moto rouge, alors déguisé en Père Noël. Mais à une intersection de la rue de Rivoli, la caméra filme en flagrant délit une voiture qui percute un piéton à un passage clouté, et alors que le feu était au rouge. Des cris se font alors entendre dans la rue. Aussitôt, le Youtubeur tente d’arrêter la voiture.



De multiples infractions. À plusieurs reprises, il essaie de stopper dans sa course la Renault Clio noire mais elle repart de plus belle à chaque fois, n’hésitant pas à griller plusieurs feux rouges ou encore prendre une rue à contresens. Arrivé place de la Madeleine, le Youtubeur alerte deux policiers à moto qui vont finalement procéder à l'interpellation musclée de l’automobiliste. Une arme pointée sur elle, celle-ci est alors extirpée de son véhicule et menottée. Au total, la course-poursuite aura duré près de 6 minutes.



Le pare-brise endommagé de la Clio en dit long sur le choc de la collision avec le piéton. D’après Chris RS, la personne percutée serait âgée, avec une canne. Dans sa vidéo, les passants interpellent le "Père Noël justicier" : "Monsieur le Père Noël, ça mérite un selfie ça", lui lance-t-on. Il finit par suivre les deux policiers au commissariat, sans doute pour leur montrer les images du délit. Sur Youtube, Chris RS précise avoir eu des nouvelles de l'accidenté, qui "se remet sans trop de mal".



Précédent.Chris RS n’en est pas à son coup d’essai. Connu pour faire des vidéos depuis le guidon de sa moto, il avait déjà assisté à un délit de fuite en octobre dernier au Bois de Boulogne, près de Paris, après qu’une voiture venait de percuter un scooter.