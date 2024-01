Demande d’annulation du marché financé par la banque allemande KFW : La Cour suprême déboute Carrefour médical et autres Neuf sociétés, spécialisées dans le matériel médical, avaient saisi la Chambre administrative de la Cour suprême, pour demander l'annulation pure et simple du contrat par entente directe, pour les travaux de relèvement des plateaux techniques des services d'imagerie médicale des hôpitaux, de construction et équipement de l'hôpital de Bakel et du Centre de diagnostic et d'imagerie (Cdim) au Centre hospitalier régional de Fatick et de fourniture de matériel roulant (ambulances médicalisées).

D'après "Tribune" qui livre l'information, mercredi dernier, la Cour suprême a débouté les concernés de leur opposition déposée contre le marché d'équipements médicaux passé entre le ministère de la Santé et la société Afrique conception distribution (Acd).



La Cour n'a pas relevé d'anomalies particulières sur les conditions de passation du marché et a donc décidé de débouter les plaignants, qui avaient attaqué l'État du Sénégal et la KFW, en sa qualité d'instrument de financement du marché. Il faut souligner que c'est une première que des fournisseurs utilisent un syndicat patronal, en l'occurrence l'Association des fournisseurs de matériels médicaux, pour s'opposer à un marché dûment gagné par un de leurs membres.



D'ailleurs quatre sociétés faisant partie de la plainte, se sont retirées après avoir constaté qu'elles ont été victimes de manipulation par un concurrent mauvais perdant.



Cette farouche opposition ne cachetait-il pas autre chose que les motifs invoqués pour introduire l'opposition auprès de la Cour suprême, qui vient de donner raison à ACD et au ministère de la Santé ?, se demandent nos confrères...





