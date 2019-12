Demande de liberté provisoire: Guy Marius Sagna et Cie à l’écoute du Dji et du Parquet

Après Babacar Diop et autres, le Doyen des juges d’instruction (DJI) a entendu hier Guy Marisu Sagna et quatre de ses co-prevenus arrêtés après la manifestation contre la hausse de l’électricité, devant les grilles du palais présidentiel. L’audition s’est déroulée en présence de leurs avocats dont Me Moussa Sarr. Ce dernier déclare qu’ils ont formulé une demande de mise en liberté provisoire.



« Guy Marisu Sagna et quatre autres personnes ont été entendus hier par le Doyen des juges d’instruction. Ces auditions se sont déroulées dans d’excellente condition. Tous les cinq ont répondu aux questions qu’ils leurs ont été posés, le secret étant couvert du secret d’instruction, je ne saurais révéler le contenu, témoigne l’avocat sur Iradio. Aussitôt, après la fin des auditions, à 15 heures 15 précisément, le pool d’avocat par le biais de ma personne a déposé une demande de mise en liberté provisoire. La demande est entre les mains du Doyens des juges d’instruction ».



Et d’ajouter : « lorsque vous déposez une demande de mise en liberté provisoire pour votre client, le juge d’instruction à 48 heures pour transmettre la demande au Procureur de la République aux fins d’observation. Lorsqu’il reçoit, le Procureur à 72 heures pour donner son avis ».

Me Moussa Sarr espère que la demande sera acceptée par le parquet et le Dji. Mais il n’écarte pas de faire appel conformément à la procédure si le contraire se produit.



