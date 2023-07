Demande de liberté provisoire pour Cheikh Bara Ndiaye

Après avoir fait face hier au juge d’instruction du deuxième cabinet, Mamadou Seck, le chroniqueur de Walf TV Cheikh Bara Ndiaye pourrait recouvrer très bientôt la liberté. Et pour cause, suite à son audition par le magistrat-instructeur, son pool d’avocats a déposé une demande de mise en liberté provisoire, raconte "L'As".



Poursuivi pour atteinte à la sûreté de l’État, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et actions directes, Cheikh Bara Ndiaye est détenu au Pavillon spécial, après une crise qu’il avait piquée lors de son défèrement devant le parquet de Dakar.



Le chroniqueur souffre d’asthme et de douleurs lombaires. Il faut souligner que Cheikh Bara Ndiaye est très engagé dans le projet de Pastef et constitue un soutien de taille pour le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, qu’il défend bec et ongles sur les plateaux de télévision et à travers les sites internet.