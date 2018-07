Demande de renvoi : « la défense veut le renvoi, le temps d’avoir l’arrêt de la CEDEAO… »

A l’ouverture de l’audience du procès en appel de Khalifa Sall , la défense a sollicité un renvoi, au motif que la procédure n’est pas encore régulière.



Me Ousseynou Fall et Cie ont laissé entendre que la citation directe qu’ils ont reçue, n’a pas pris en compte l’appel qu’ils avaient formulé contre le jugement du 2 février sur les exceptions de nullité.



La partie civile (Etat du Sénégal) a pour sa part, demandé le rejet de leur demande. En fait, selon Me Baboucar Cissé, la défense cherche à faire perdurer le procès. « Ils demandent le renvoi du jugement le temps d’avoir l’arrêt de la CEDEAO. Parce qu’ils n’ont jusqu’à présent qu’un extrait du plumitif. Ils veulent se rendre à Abuja d’abord et venir demander la libération d’office de Khalifa Sall », a dit d’un ton moqueur l’avocat. « Or ils ne nous ont même pas communiqué l’extrait pour un débat contradictoire.»











Kady FATY, leral