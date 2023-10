Démarrage des opérations de parrainage à Tambacounda : Mamadou Kasse, DG de la Sicap, investit le terrain Le Président du Conseil départemental de Tambacounda par ailleurs DG de la Sicap SA et Responsable de la région de Tambacounda, a investi le terrain après le démarrage officiel des opérations de parrainage. Samedi dernier, c'est un ballet incessant de Maires et grands responsables de la région qui est venu récupérer des fiches de parrainage ou échanger avec le leader.

On a vu passer le Président du Conseil départemental de Koumpentoum Oumar Sy, les Maires de Dialacoto, Netteboulou, Ndoga Babacar, Niani Toucouleur, des alliés du Benno Bokk Yaakaar et des jeunes de toutes obédiences. Le soir, cap sur Nguidivol pour assister à une finale de football dotée du trophée du Président Mamadou Kassé. C'était l'apothéose avec une osmose avec la jeunesse.



Rebelote le soir avec les rencontres avec les dignitaires et responsables. En effet, il ne perd pas de temps. Arrivé le vendredi à Tambacounda, il a enchaîné les réunions et audiences au Conseil départemental qui n'a pas désempli avec le passage remarqué de son collègue Président du Conseil départemental de Bakel Mapathé Sy mais aussi de grands responsables jeunes hommes et femmes.



Mamadou Kasse débarque spontanément au stade régional où se tiennent des demi-finales de la Zone dont il va être le parrain à la fin de ce mois. Poignées de main, communion avec la jeunesse, on sent un leader proche de sa population dans un stade dont il est à la tête du comité de gestion et pour lequel les acteurs du sport le remercient au regard des transformations notamment la qualité de l'éclairage et de la salubrité.



Arrivé chez lui au quartier plateau, c'est une horde de jeunes qui l'accueille pour des entrevues, échanges et concertations jusque tard dans la nuit. Pourtant, malgré cette courte nuit, on le retrouve très tôt dans son mythique bureau du Conseil régional, occupé jadis par de très grandes personnalités de la région telles que Cheikh Abdou Khadre Cissokho, Khoureychi Thiam, Mamadou Saliou Ba. Le dimanche clôture cette première série avec une rencontre autour de 300 jeunes leaders chez lui au quartier plateau de Tambacounda.







