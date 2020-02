Démarrage du Ter en avril : l’ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot dément les autorités sénégalaises Plusieurs fois reporté, le démarrage du Train express régional (Ter), a été annoncé aux dernières nouvelles pour le mois d’avril prochain. Sauf que pour l’ambassadeur de France au Sénégal, ce délai ne peut pas être respecté. Du moins pour le démarrage effectif de la circulation commerciale du train.

« Je ne pense pas qu’au mois d’avril, on puisse avoir une mise en circulation définitive du Ter. C’est ce que me disent les entreprises françaises impliquées dans la réalisation du Ter », a déclaré l’ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot, dans l’émission Grand Jury de la Rfm, ce dimanche.

Selon le diplomate, « si le train circule en avril, ce ne sera pas une circulation commerciale. Il ne va pas circuler à plein régime », soulignant que plusieurs vérifications restent à faire, concernant notamment des tests de la billetterie, la certification ou encore le matériel informatique.

Alstom et Eiffage sont, entre autres, les grandes entreprises françaises impliquées dans la réalisation du Ter.



