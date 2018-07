Demba Kandji se fâche encore : « Vous avez fait preuve d’indiscipline… »

Rien ne va plus entre les avocats de Khalifa Sall et le juge Demba Kandji. Ce mardi, encore, ils ont échangé des vertes et des pas mûres.



L’arrêt de la Haute Cour de justice de la Cedeao continue de diviser les avocats du député-maire Khalifa Sall et la Cour d’appel de Dakar. A la reprise de l’audience aujourd’hui, les avocats ont réitéré leur demande de renvoi pour la production de la décision de l’institution communautaire, « indispensable » pour la poursuite des débats.



« Nous renouvelons avec force notre demande de renvoi pour la production de l’arrêt de la Cedeao, en comptant sur votre sens du respect des droits de la défense. Vous avez rejeté l’exception d’inconstitutionnalité, alors qu’elle est fondée en droit. La défense ne fait pas du dilatoire. Nous voulons vous démontrer que la procédure doit être annulée. Et on ne peut pas évoquer cet arrêt sans pour autant au préalable, interpréter le texte qui n’est pas encore disponible. Parce qu’il y a une procédure à suivre pour en disposer », a rappelé Me François Sarr, porte-parole du collectif de la défense.



Et Me Ousseynou Fall de poursuivre : « Le Sénégal est lié à la cette décision de la Cedeao qui a constaté la détention arbitraire de Khalifa Sall. En tant qu’avocats, on ne va pas vous laisser bafouer les droits de la défense. Monsieur le procureur général, je vous regarde vous aussi les yeux dans les yeux, Khalifa ne paiera pas les frais de la carence de votre dossier ».



« Le fait de surseoir à statuer sur l’exception d’inconstitutionnalité est une forfaiture, un déni de justice. Nous ne cautionnerons pas ce déni de justice. Rendez la justice au nom du peuple sénégalais monsieur le juge, en faisant ressusciter l’honnêteté, la probité, la loyauté et la franchise. Vous avez prêté serment pour faire respecter ces valeurs », a-t-il ajouté, s’adressant au juge Demba Kandji.



Mais à peine a-t-il terminé, ce dernier lui crache à la figure des vertes et des pas mûres : « Vous avez fait preuve d’indiscipline Maitre. Votre discours est discourtois et regrettable. La cour a déjà rendu sa décision sur ça. Nous prendrons acte de cette décision à tout moment ».













Kady FATY, leral.net