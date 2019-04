Déménagement: Me Wade sur le point de rejoindre sa nouvelle maison sur la Corniche

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2019 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

Notre Gorgui national loge encore au Terrou-bi où il a établi ses quartiers depuis son retour triomphal à Dakar. Connu pour sa générosité légendaire, Me Wade n’est pas, pour autant, aussi pauvre que le pensent certains.



D’après des sources de «L’As», le pape du Sopi devrait bientôt rejoindre son domicile. Non pas celui bien connu du Point E, mais une autre belle maison refaite récemment avec toutes les commodités, située sur la Corniche à quelques jets de pierres du domicile de Moustapha Niasse.













L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos