Démenti : Aucun Retour de Délestages au Sénégal ( Samuel Sarr ) Récemment, des déclarations erronées circulent prétendant le retour des délestages au Sénégal, Il est impératif de rectifier ces informations inexactes afin de fournir une perspective claire et précise sur la situation énergétique actuelle du Sénégal.



Aucun Retour de Délestages : Les rumeurs faisant état d'un retour des délestages au Sénégal sont totalement infondées. À la dernière mise à jour de nos informations en janvier 2022, il n'y a aucune indication d'une telle situation. Les autorités sénégalaises travaillent continuellement pour maintenir la stabilité du réseau électrique.





Capacité Électrique Installée et Pointe d'Octobre 2023 : Les chiffres avancés dans les déclarations erronées, notamment les 1750 MW installés et la pointe record d'octobre 2023 de 1150 MW, ne correspondent pas à la réalité. Il est essentiel de se référer aux données officielles pour obtenir des informations précises sur la capacité électrique du pays.



Projet de Macky Sall pour Réduire le Coût de l'Électricité et Exonérer les PME : Les informations selon lesquelles le projet du Président Macky Sall vise à réduire le coût de l'électricité et à exonérer les PME sont conformes à la politique énergétique du gouvernement, mais il est crucial de ne pas les mélanger avec des informations erronées sur d'éventuelles ventes d'électricité à d'autres pays.





Il est de la plus haute importance de s'appuyer sur des sources d'information fiables et officielles pour éviter la propagation de fausses nouvelles. Le gouvernement sénégalais continue de travailler de manière transparente pour assurer la stabilité du secteur énergétique, et tout écart par rapport à cette information devrait être traité avec prudence.

