Demi-finale de la CAN 2019 : deux penalties manqués, fin de match de folie entre le Sénégal et la Tunisie

84' Fin de match incroyable au Caire ! Les deux équipes, qui n'arrivent toujours pas à se départager, se dirigent doucement vers une séance de prolongation !





80' Hassen arrête le penalty ! Incroyable ! Superbe arrêt du gardien tunisien, qui garde son équipe en vie dans cette fin de match complètement dingue face au Sénégal.





78' PENALTY POUR LE SÉNÉGAL ! Sarr, tout juste entré en jeu, repique dans la surface et provoque la faute d'un défenseur tunisien !



Sassi rate son penalty...



74' Gomis arrête le penalty ! Sassi manque totalement son tir et le gardien sénégalais permet à son équipe de rester dans le match.



72' PENALTY POUR LA TUNISIE ! Sassi frappe mais son tir est dévie par Koulibaly, du bras. L'arbitre n'a pas hésité...Avant de revenir sur sa décision, la VAR est passée par là.











