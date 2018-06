Démission de Mame Mbaye Niang : "Faiblesse et instabilité dans la gouvernance de Macky Sall" (experts)

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Juin 2018 à 12:41 | | 2 commentaire(s)|

La démission du ministre du Tourisme Mame Mbaye du gouvernement n’est pas un cas isolé. D’après l’enseignant-chercheur, Moussa Diaw et le journaliste Ibrahima Bakhoum, tous deux interrogés par « l’Observateur », c’est des signes avant-coureurs d’un régime qui navigue vers la décadence.



« La démission annoncée du ministre Mame Mbaye Niang est un malaise de plus au sein du pouvoir », fait observer Moussa Diaw. Il y a eu même de la tension entre membres du pouvoir au-delà de ces démissions. Ça va donc dans tous les sens et c’est comme s’il n’y a pas de chef dans la coalition, de capitaine dans le bateau.»



Dans la lettre qu’il a déposée dimanche à la Primature, Mbaye Niang a avancé son départ du gouvernement pour « convenance personnelle ». Ailleurs, on précise que cette démission qui a pris de court plus d’un, est liée à la publication d’un rapport de l’Inspection générale financière (Igf) sur le Programme de domaines agricoles communautaire (Podac).



Ce qui fait dire au journaliste Ibrahima Bakhoum que « si cette démission n’est en rien liée à ce scandale, cela peut indiquer que le navire prend de l’eau. Puisque quand le bateau coule, les rats quittent le navire. Mais quel que soit le motif de démission, ce n’est pas bon signe et ça donne une impression d’instabilité du pouvoir ».







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook