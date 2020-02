Dénominations d'établissements scolaires de Dakar: Rufisque exige un lycée au nom de Me Mbaye Jacques Diop

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Février 2020 à 09:13 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, a pris un décret pour changer les dénominations de certains établissements de Dakar. Il a en effet immortalisé Ousmane Sembène, Amath Dansokho, Cheikh Hamidou Kane, Aminata Sow Fall et Ousmane Sow en leur donnant les noms d’établissements scolaires dans la région de Dakar.



Une décision dont se félicitent les proches de Mbaye Jacques Diop. Toutefois, d’’après le quotidien "Les Echos", ces derniers ne comprennent pas du tout la raison pour laquelle, Me Mbaye Jacques Diop a été oublié.



A défaut du Lycée Moderne de Rufisque, ils demandent au Chef de l’Etat Macky Sall de donner le nom du lycée de Diamniadio, qui fait partie du département de Rufisque, à Me Mbaye Jacques Diop.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos