Départ de l’ancien Dg de l’APIX : Déjà du bruit sur la gestion d'Abdoulaye Baldé

D’après les sources du journal, c’étaient des contrats d’essai qui sont arrivés à terme et le nouveau directeur, qui connaît la maison, n’a pas jugé nécessaire de continuer la collaboration.



Abdoulaye Baldé a, par la même occasion, mis un terme aux contrats de tous les prestataires de service, ajoute "L’As".



Dans ce lot-là, les DG en avaient donné à gogo. Et il y avait même des doublons. Par exemple, en lieu et place du caméraman infographe qui est dûment recruté, le directeur sortant faisait recours à un service extérieur. Bizarre !