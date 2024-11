Département de Kanel : Takku-Wallu promet d’exposer toutes les doléances des populations à l’Assemblée nationale La tête de liste départementale de la coalition Takku-Wallu Sénégal (opposition) à Kanel, Daouda Dia, compte recueillir toutes les doléances des populations, au cours des meetings et autres caravanes pour les exposer à l’Assemblée nationale.

“Il nous faut d’abord gagner cette élection ici à Kanel, avant de pouvoir exposer toutes les préoccupations des populations du département à l’Assemblée nationale. Pour cela, nous allons d’abord recueillir toutes les préoccupations de nos concitoyens lors des tournées, meetings et caravanes”, a-t-il dit.



M. Dia, qui dirige la liste Takku-Wallu Sénégal dans ce département s’exprimait au cours d’une l’assemblée générale, en présence de Racky Diallo, candidate investie sur cette même liste et d’autres responsables de cette coalition.



Il souligne qu’avec sa camarade, ils vont essayer de capitaliser toutes les informations qui seront recueillies sur le terrain pour les transmettre à l’Assemblée nationale, s’ils sont élus le 17 novembre prochain.



Pour la présente campagne, la coalition Takku-Wallu Sénégal compte tenir des caravanes, des meetings et des visites de proximité pour convaincre les électeurs à voter pour leur liste.



La tête de liste départementale de la coalition Takku-Wallu Sénégal a également signalé que la coalition allait se rendre dans tous les coins du département notamment le Dièry, le Dandé Mayo et une partie du Ferlo.



