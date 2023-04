Département de Pikine: La reconquête et le maintien des jeunes dans les girons de la mouvance présidentielle, engagée Le Mouvement Pikine Horizons 2035 considère que leur département traverse une crise politique et sociale. Ledit mouvement, rappelle à travers un point de presse que les deux dernières échéances électorales ont été un échec total pour la mouvance présidentielle. Et, malgré ce signal fort de la population de façon générale et de la jeunesse pikinoise en particulier à l’endroit du Président de la République et de la mouvance présidentielle, aucune leçon n’a été tirée de ces défaites.

La jeunesse pikinoise se radicalise davantage. Des jeunes quittent de plus en plus la mouvance présidentielle pour aller grossir les rangs de l’opposition. Conscient de cette désertion, Pikine horizons 2035 travaille d’arrache-pied à convaincre, à redonner de l’espoir aux jeunes pour qu’ils demeurent dans la mouvance présidentielle.



Ainsi, Pikine horizons 2035 s’érige en bouclier pour éviter que l’histoire ne se répète en 2024. « Notre leitmotiv est de reconquérir le département de Pikine et maintenir les jeunes dans les girons de la mouvance présidentielle. Nous lançons une alerte au Président de la République et, à l’ensemble de la mouvance présidentielle que la jeunesse pikinoise est indignée par des responsables inaccessibles, hors sol, loin des préoccupations de la jeunesse et le taux de chômage des jeunes », a dénoncé le Président du Mouvement, Cheikh Sène.



En revanche, reconnaît-il, toute chose égale par ailleurs, si l’indignation a atteint son paroxysme d’une part, c’est parce que d’autre part, certains responsables de la mouvance présidentielle, qui sont à Pikine, ont failli à leur noble mission. Les responsables politiques de la mouvance présidentielle ; Directeurs généraux, comme ministres ou autres sont inaccessibles. Ils s’éloignent de plus en plus de la réalité du terrain.



Bref, accuse-t-on, ils se sont embourgeoisés avec l’usure du pouvoir et leur discours est devenu inaudible à l’endroit des jeunes. De fait, Pikine horizons 2035, creuset de la frustration juvénile pikinoise alerte le Président de la République et toute la mouvance présidentielle sur la détérioration des rapports de confiance entre les responsables politiques de la mouvance présidentielle et les jeunes.



D’après le président du mouvement, Pikine risque d’être le bastion de l’opposition « Il est de notre devoir et de notre responsabilité, nous jeunesse de Pikine horizons 2035, d’alerter le Président de la République et toute la mouvance présidentielle, avant que l’irréparable ne se produise en 2024. Dit-on souvent, jamais deux sans trois. Nous avons perdu deux élections. Et, il est fort probable que 2024 soit la troisième si rien n’est fait d’ici là », craint le mouvement Pikine Horizons 2035.



A retenir, la rencontre de ce jour offre l’occasion de présenter le Mouvement Pikine Horizons 2035, ses objectifs et ses principes, ainsi que les enjeux et défis politiques du département. Ce mouvement est créé à la suite de remous sociaux et politiques dans le département.





