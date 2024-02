Département de Tivaouane: Le MNER demande aux enseignants de mettre en avant leur intelligence...

Les enseignants mus par des intérêts très éloignés de ceux de l'école envisagent de déclencher une grève. Cette action illégale, aux antipodes de la déontologie et du bon sens, est inopportune et montre à souhait qu'il y a des ennemis de la République et de son école qui guettent la moindre occasion pour déserter les établissements.



Le MNER département de Tivaouane demande aux enseignants de mettre en avant leur intelligence et leur sens du devoir en refusant catégoriquement de suivre ce mouvement initié par des politiciens revanchards qui ne se soucient guère de l'avenir des élèves. Aux associations de parents d'élèves de dénoncer cette tentative de violation du droit à l'éducation.



Aux ministres chargés de l'Education et de la Fonction publique de prendre leurs responsabilités face à cette forfaiture. Non à l'instrumentalisation de l'école. Non à la tentative de sabotage de l'éducation des enfants.



Le MNER, Coordination de Tivaouane