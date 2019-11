Dépigmentation au Sénégal: Le taux n'est pas de 71,3 % Des médias sénégalais attribuent au Professeur Fatimata Ly la déclaration selon laquelle "le taux de prévalence de la dépigmentation au Sénégal se situe entre 62 et 71,3 %". Interpellée par "Africa Check", le Pr. Ly explique que ses propos ont été mal interprétés, car les statistiques citées ne concernent que quelques localités du pays. Elle souligne par ailleurs qu'il n'existe aucune étude nationale sur la dépigmentation au Sénégal.

La statistique 71,3% ne concerne que Pikine



Fatimata Ly dit s'être basée sur des "enquêtes menées par les chercheurs de l'UCAD et de l'Université Assane Seck de Ziguinchor et qui ont fait l'objet de thèse de doctorat d'État en Médecine, dont deux ont été soutenues et une autre en cours pour novembre 2019".



"La statistique 71.3 % concerne uniquement la localité de Pikine. Au Sénégal, il n'y a pas d'enquête de prévalence nationale sur la dépigmentation", relève la spécialiste



Pr. Ly a précisé que "les localités ciblées par les enquêtes sont les suivantes: Kaffrine (54 %) Parcelles Assainies (64 %), Pikine (71,3 %)".



Confirmation du ministère de la Santé



Africa Check a contacté la Division de la lutte contre les maladies non transmissibles au ministère de la Santé et de l'Action sociale.



Le docteur Babacar Guèye qui dirige cette division, a confirmé les propos du Professeur Fatimata Ly sur l'absence d'études nationales sur la dépigmentation, avant d'expliquer la raison pour laquelle les différentes statistiques censées concerner tout le Sénégal, sont incorrectes.



"Quand on fait une étude à l'échelle d'un district, d'un département ou d'une commune, on ne peut pas, à partir de ce résultat, extrapoler pour tout le pays. Pour avoir le taux de dépigmentation à l'échelle nationale, il faut faire une enquête à l'échelle nationale", signale Dr Guèye.



Actuellement, "il n'y a pas à ma connaissance, d'étude sur la dépigmentation qui couvre tout le Sénégal", a-t-il conclu.



Pas de statistiques sur la dépigmentation pour le Sénégal



"Africa Check" a également retrouvé une méta-analyse de la dépigmentation publiée en 2019 par International Journal of Dermatology. Une méta-analyse est un condensé des recherches disponibles sur un sujet afin d'en tirer une conclusion statistique plus solide.



Soixante-huit études publiées entre 1972 et 2017 y ont été incluses: 40 d'entre elles portent sur l'Afrique, dont huit sur le Sénégal.



L'étude a révélé que la prévalence du blanchiment de la peau en Afrique était de 27,1 %. Mais elle ne mentionne pas un quelconque taux de prévalence pour le Sénégal.

