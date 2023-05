Déploiement de la 5G : Les recommandations du Réseau des entreprises du secteur des Tic

«La cinquième génération de communications mobiles (5G) se présente comme une génération de rupture, celle qui ne s’intéresse plus uniquement au monde des opérateurs mobiles grand public, mais qui ouvre de nouvelles perspectives et permet la cohabitation d’applications et usages extrêmement diversifiés, unifiés au sein d’une même technologie », informe le Restic.



La 5G, explique le Restic, accroit la vitesse de débit et de délai de transmission (qui doit être divisé par 10) et de fiabilité de la communication.



C’est un vecteur voire un facilitateur de la numérisation de la société, en autorisant le développement de nouveaux usages : réalité virtuelle, véhicule autonome et connecté, ville intelligente (contrôle du trafic routier, optimisation énergétique), industrie du futur (pilotage à distance des outils industriels, connectivité des machines).



Le Restic estime que le chantier de déploiement de la 5G va permettre de donner des emplois à 6 000 personnes et va générer 650 milliards de chiffres d’affaires pour les installateurs techniques sur 3 ans. La 5G nécessite de nouvelles installations donc intensif en travail physique, en capital et en technologie.



La disponibilité de la 3G ou 4G dans certaines villes secondaires ou dans les zones rurales du pays reste déficiente d’où l’urgence de prendre en compte ses desiderata dans le nouveau cahier des charges applicables au déploiement de la 5G. Il faut impérativement que la dimension aménagement numérique du territoire sois prise en compte même si l’ARTP doit se montrer moins gourmande dans la vente des

fréquences 5G. L’objectif est que tous les sénégalais ou est ce qu’il se trouve puisse bénéficier de la bande passante pour les applications numériques et digitales. C’est un pré- requis pour l’émergence vers 2035.



Le Restic souhaite que les opérateurs soient soumis à d'importantes obligations de couverture des territoires ruraux, moins peuplés et bien moins rentables que les villes afin de permettre aux startups dans l’agro-écologie, l’élevage, la foresterie de se développer dansnos communautés rurales, nos villes intérieures et nos villages etc..

Le Restic invite donc les opérateurs à saisir cette opportunité historique que la 5G devrait offrir aux usagers et consommateurs et l’Artp à mettre à leur disposition toutes les bonnes fréquences aux meilleurs prix dans un processus équitable et transparent.

