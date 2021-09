Déploiement des financements dans le cadre du programme "XËYU NDAW ÑI" : Macky Sall veut le lancement sans délai des opérations de financement

Macky Sall se prononçait hier, en Conseil des ministres, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes "XËYU NDAW ÑI".



Ce programme inclusif consacre, selon le communiqué issu de cette rencontre hebdomadaire, "la territorialisation équitable des financements par département et par commune.



Le président de la République exhorte, à cet égard, le ministre des finances et du budget, les ministres sectoriels et le délégué général à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes, à lancer sans délai, au niveau national, les opérations de financement, sur la base des nouvelles requêtes émanant des Pôles Emploi et entreprenariat des jeunes (via les comités de crédits locaux).



Dans cet élan, le président Macky Sall signale l’urgence du financement prioritaire des artisans du Sénégal avec le concours de leurs organisations professionnelles et des chambres des métiers.



Bassirou MBAYE







