Dépôt d’un mémorandum de défense devant l’ARMP : l’Etat accable la SDE qui sollicite un délai supplémentaire de 2 semaines pour répondre

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Décembre 2018 à 10:54 | | 0 commentaire(s)|

Libération nous apprend que le ministre de l’Hydraulique, Mansour Faye a déposé auprès de l’ARMP, un mémorandum dans lequel il accuse la SDE d’avoir transmis une offre «maquillée» pour prétendre proposer des prix plus bas que Suez, l’attributaire provisoire du marché. Il rassure que tout est clair et net dans le contrat d’affermage relatif à la gestion de l’hydraulique urbaine et périurbaine attribué au groupe français Suez.



D’après la même source, la Sde a sollicité de l’ARMP un délai « supplémentaire» de deux semaines pour répondre. Son contrat ayant expiré depuis le 1er décembre dernier, la SDE va toutefois assurer la gestion de l’eau pour une durée de six mois.



