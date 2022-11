Dépourvu d’infrastructures routières : Médina Yoro-Foula attend son premier goudron avant l’hivernage 2023 Les infrastructures routières qui seront réalisées pour désenclaver le département de Médina Yoro-Foula vont être réceptionnées avant l’hivernage prochain. C’est l’engagement pris par les autorités. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement était en visite dans la zone hier, mardi 8 novembre

Si les prévisions des entreprises attributaires et de l'Ageroute se confirment, le département de Medina Yoro-Foula qui n'a jusquelà que des pistes, verra ses premières routes bitumées courant de l'année 2023 et avant l'hivernage prochain.



En visite dans la zone, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a reçu cette promesse des services concernés. Ce projet de doter Medina YoroFoula d'une route goudronnée est du programme d'aménagement de la boucle du Fouladou entamé depuis la présence d’Abdoulaye Daouda Diallo à ce ministère.



Le coût du projet est de 66 milliards F CFA. Il est sur un linéaire de 176, 4km allant de Dabo à Ndorna en passant par Fafacourou, Medina- Yoro Foula et Pata. Les autorités se sont fixés comme objectif en réalisant ce tronçon d'améliorer l'état du réseau routier afin d’accroitre la compétitivité du Fouladou. Il y a aussi un souhait de développer les courants d'échanges avec la Gambie et les deux Guinée. Il s'agira aussi de désenclaver cette zone à forte potentialité agricole.





Mansour Faye a promis un meilleur engagement du gouvernement afin de mobiliser les ressources nécessaires qui permettront aux entreprises de réaliser les travaux dans les délais.



Tout en saluant l'état d'avancement du chantier, il a souligné que les lenteurs notées dans les travaux sont dues à la forte pluviométrie de la zone et des difficultés à mobiliser les ressources nécessaires au financement des travaux. Ce qui reste des travaux, le revêtement de la piste déjà tracée ne saurait tarder.



Le département de Médina Yoro Foulah est l'un des 46 départements du Sénégal. Il est situé dans la région de Kolda, en Casamance, le long de la frontière avec la Gambie. Il a été créé par un décret du 10 juillet 2008. Le désenclavement du Fouladou s'est aussi la construction de la route Kolda Salikegné longue de 30km. Elle vise surtout à faciliter l'accès à la route nationale 6 et à la Guinée-Bissau

