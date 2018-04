Derby de Manchester : 1,5 milliard d'euros, le coût des deux onze de City et MU En Premier League, les équipes ont dépensé plus de deux milliards d'euros cette saison sur le marché des transferts. Les deux clubs de Manchester ont construit leur effectif à coups de millions. FF.fr s'est amusé à comparer le prix des deux onze. Avantage Manchester City.

Le onze type de Manchester City* Total : 848,6M€ . La valeur du onze de Manchester City se rapproche du milliard d'euros. Les trois joueurs offensifs dépassent chacun les 100 millions d'euros, avec De Bruyne comme plus grosse valeur (174,6M€). Il faut aussi savoir que Laporte (66,8M€), qui vient d'arriver, et Mendy (41,2M€) sont estimés bien au-dessus de Kompany et Delph. Sans parler de Bernardo Silva (106,M€) et Sterling (147,6M€) qui dépassent eux aussi la barre des 100M€. Des chiffres qui donnent le tournis. Le onze type de Manchester United* Total : 683,4M€. Les chiffres sont un peu moins importants du côté de Manchester United. Sans surprise, les deux joueurs les plus cotés sont Lukaku (163M€) et Pogba (144M€). Certaines valeurs assez basses peuvent s'expliquer par l'âge et la durée du contrat des Valencia, Young ou Mata. Le banc est aussi beaucoup moins fourni puisque seul Rashford (107,8M€) est estimé à plus de 100 millions d'euros. A défaut de l'emporter dans ce domaine, les Red Devils n'ont plus qu'à s'imposer sur le terrain.

*Valeurs des transferts estimées par l'Observatoire du football CIES

























