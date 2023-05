Dérives dans les médias: Le Cored prône l’arrêt des dérapages visant l’image des citoyens L’heure est assez sensible pour les professionnels de médias, vu les diverses tensions du climat sociopolitique. La pléthore de journalistes en détention, en est une illustration. Afin de parer à toute éventualité, le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED), a élaboré hier, mercredi, une formation pour la bonne utilisation de l’image par des techniciens de médias sénégalais.

« Il faut former et sensibiliser pour ne pas avoir à sanctionner », déclare le président du CNRA, Babacar Diagne. Il a lors de cet atelier organisé par le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) et le National Démocratic Institute (NDI), indiqué que le CNRA a aujourd’hui, une position d’autorité. Mais, il veut en faire une position d’influence pour les professionnels de médias.



Malheureusement, constate-t-il, les cameramen et photographes filment et photographient même dans les cimetières. « C’est extrêmement grave. Nous sommes dans un pays ou le « soutoura », l’intimité, la discrétion et le « kersa » (la retenue) sont des valeurs », dit-il.



Les initiateurs de cette formation ont mis un accent particulier sur le respect de la dignité humaine, qui ne pourrait être dissocié à l’usage des images diffusées par les médias. Ainsi, le CORED a prôné l’arrêt des dérapages, visant l’image des citoyens.





