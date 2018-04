Dernier jour des révisions des listes électorales - Les inscriptions prolongées jusqu’à minuit à cause du rush

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Avril 2018 à 13:45 | | 0 commentaire(s)|

Il y avait une forte affluence à l’unique centre de révision des listes électorales de la commune des Parcelles assainies. Depuis samedi, le centre qui est logé à l’école Acapes, a connu une « augmentation sensible » des inscriptions sur les listes électorales, selon Bassirou Diallo, le responsable du bureau.



« Au début, nous n’avions que 2 ou 3 inscrits par jour, mais nous avons enregistré une forte hausse le samedi où nous avons inscrit 25 personnes », dit-il. Ainsi, au total, le bureau a enregistré à ce jour, lundi 23 avril, à midi, dernier jour pour les révisions, 160 personnes. Mais au moment de notre passage, les gens venaient encore s’inscrire. D’ailleurs, Bassirou affirme qu’ils ont reçu l’ordre de travailler jusqu’à minuit pour tenir compte du rush de dernière minute et inscrire ainsi le maximum de Sénégalais désireux de voter à l’élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 24 février 2019.



Plus de 3000 primo inscrits à 18 heures



A la sous-préfecture des Parcelles assainies, c’est le rush total, des centaines de jeunes, en particulier les primo inscrits, font le pied de grue devant les lieux. Là-bas, les gens continuent de venir en masse pour s’inscrire, une ambiance qui contraste avec l’école Acapes.



Les membres de la commission sont débordés, même le préfet et son adjoint prêtent main forte à la commission et participent aux inscriptions. Difficile d’arracher un mot aux membres de la commission et à l’administration territoriale. « Nous sommes à plus de 3 000 inscrits », révèle l’adjoint au préfet Amadou Sarr. Au même moment, des centaines d’autres jeunes se bousculaient devant la porte de la sous-préfecture pour s’inscrire eux aussi, pour pouvoir ainsi accomplir leur devoir de vote pour la première fois de leur vie.











WalfQuotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook