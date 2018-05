Dernière minute : Affrontements devant le Palais : Des étudiants de l’Apr blessés, d’autres arrêtés

Des élèves et des étudiants membres de l’Alliance pour la République (Apr), le parti présidentiel, se sont affrontés ce mercredi avec les gendarmes devant les grilles du palais présidentiel.

Selon des sources de IGFM, le chef de l’Etat, Macky Sall, avait invité les jeunes du mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer) à la Présidence. Mais devant le nombre impressionnant de personnes qui ont débarqué au palais, les gendarmes ont été obligés de les bloquer, n’autorisant que quelques personnes à entrer. Ce que les autres n’ont pu supporter. Il s’en est suivi des affrontements et les gendarmes ont été obliger de bander les muscles pour rétablir l’ordre. Au finish, quelques étudiants ont été blessés et d’autres arrêtés.