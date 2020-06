Dernière minute: Cap Skirring, la dame atteinte à l’œil n’est pas décédée ! (Vidéo) L’annonce de la nouvelle de la mort de la dame atteinte à l’œil, a fait l’effet d’une bombe au Cap Skiring, qui se remettait des violents affrontements de samedi entre gendarmes et populations. Mame Sèye, c’est son identité, est toujours vivante, même si son état n’est pas des meilleurs, selon des sources médicales. Cette dame avait été atteinte à l’œil par un projectile lors des « émeutes de l’eau », qui avaient fait plusieurs blessés graves et arrestations. Très touchée, elle avait été évacuée à l’hôpital de Ziguinchor pour une prise en charge.



Après plusieurs recoupements, Atlanticactu est en mesure de certifier que la dame Mame Sèye, atteinte à l’œil le samedi dernier au Cap Skiring, est toujours en vie mais en soins intensifs à Ziguinchor, où elle avait été évacuée quelques heures après sa blessure.



La dame Mame Sèye, mère de famille, est une des nombreuses victimes collatérales de cette manifestation contre la pénurie de l’eau, accentuée depuis l’ouverture de l’industrie « La Casamançaise », selon les manifestants.









