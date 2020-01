Dernière minute: Coumba Kane Sarr retrouvée à Touba

C’est le grand soulagement. Coumba Kane Sarr, la dame qui a été enlevée à Keur Mbaye Fall, a finalement été retrouvée à Touba, selon « Libération online ». Elle est en train d’être interrogée par les forces de défense et de sécurité.



Coumba Kane Sarr, 36 ans, a été « kidnappée » mercredi dernier en pleine rue, sur le chemin de l’hôpital. Son mari a déclaré à la TFM qu’elle avait appelé dans la nuit jeudi 16 janvier. Et elle lui a dit qu’elle se trouvait dans une forêt, sans plus de précision.

