Dernière minute: L’activiste Guy Marius Sagna arrête sa grève de la faim

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019

Guy Marius Sagna a décidé de mettre fin à la grève de la faim qu’il observe depuis une semaine, à la prison du Camp, où il est incarcéré pour avoir manifesté devant les grilles du palais de la République. L’information a été donnée par son avocat, Me Moussa Sarr selon la RFM.

L’activiste qui est à son deuxième grève de la faim, proteste contre son incarcération et celle de ses camarades. Dans une note adressée à la presse, il avait posé comme conditions la libération de ses amis encore en détention, l'annulation de la hausse du prix de l'électricité, la communication du règlement intérieur et enfin l'autorisation d'émettre des appels tous les 15 jours.



Pour rappel, il avait été arrêté le 29 novembre dernier avec d'autres camarades, lors d'une manifestation interdite devant le Palais présidentiel contre la hausse du prix de l'électricité au Sénégal. Certains de ses co-détenus ont bénéficié d'une liberté provisoire, lui et deux autres sont toujours en détention.



