Dernière minute : Le monde de la musique en deuil (photo) !

Mercredi 13 Mars 2019

La nouvelle vient de tomber, et est rapportée par nos confrères de senegal7. Celui que la star de la musique tradi-moderne, Kiné Lam a tant chanté à travers ses tubes vient de rendre l’âme.

Il s’agit de son mari, Ndongo Malick Coumba Thiam alias Dogo. Il vient de quitter ce bas-monde. La rédaction de SeneNews présente ses condoléances les plus attristées à sa famille et à ses fidèles.