Dernière minute: Ousmane Sonko vient de recevoir un important don de…. (Photos) Son siège de Yoff attaqué, Ousmane Sonko peut pousser un petit ouf de soulagement et pour cause, un de ses partisans qui a tenu à garder l’anonymat vient de poser un acte fort. Ce dernier a acheté un écran plat ainsi que des meubles tous neufs pour très rapidement refaire les lieux.







Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Janvier 2019 à 16:08 | | 0 commentaire(s)|





Des jeunes encagoulés ont saccagé les matériels de bureaux et les chaises du nouveau siège d’Ousmane Sonko inauguré ce mercredi. Par ailleurs, le leader du Pastef avait été hué par les jeunes d’Abdoulaye Diouf Sarr lors de l’inauguration. Pour rappel, le siège du leader de Pastef, candidat à la présidentielle de 2019, a été vandalisé dans la nuit du mercredi au jeudi vers 2h 48mn.Des jeunes encagoulés ont saccagé les matériels de bureaux et les chaises du nouveau siège d’Ousmane Sonko inauguré ce mercredi. Par ailleurs, le leader du Pastef avait été hué par les jeunes d’Abdoulaye Diouf Sarr lors de l’inauguration.













































































































































Senenews







