Dernière minute: Sidy Lamine Niasse sera inhumé à Yoff

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Décembre 2018 à 15:48 | | 0 commentaire(s)|

Le Pdg de Walfadjiri Sidy Lamine Niasse, décédé mardi, sera inhumé ce mercredi au cimetière musulman de Yoff (Dakar) et non à Kaolack comme prévu. Selon Walfnet qui donne l’information, la levée du corps est prévue à 15 heures à l’hôpital principal de Dakar.

