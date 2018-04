Dernière minute: Toutes l’école et centres formation fermés ce jeudi Dakar plateau

L'inspecteur d'Académie (IA) de Dakar a décidé de fermer les écoles demain. "Tous les cours vaqueront le jeudi 19 avril 2018 dans toutes les écoles, tous les établissements scolaires et tous les centres de formation professionnelle et technique publics et privés de l'IEF (Inspection de l'éducation et de la formation) de Dakar-Plateau", annonce-t-il ans une note marquée "Confidentiel" consultée par Seneweb.



L'IA n'a pas donné les raisons de sa décision. Mais tout porte à croire que celle-ci est liée aux risques d'affrontements qui planent sur le centre-ville, ce jeudi, avec les manifestations annoncées devant l'Assemblée nationale contre le projet de loi instaurant le parrainage aux élections.

