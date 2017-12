Dernière minute : les avocats de Khalifa Sall chassés de Rebeuss Les avocats du maire de Dakar n’ont finalement pas pu rencontrer leur client à la maison d’arrêt et de correction (MAC) de Rebeuss ce mercredi comme prévu, en perspective de son procès prévu ce jeudi.

Les autorités pénitentiaires se sont opposées à leur entrée dans la prison à cause de la présence de Me El Hadj Diouf, informe la Rfm. Ce dernier qui était avocat de l’Etat dans une autre affaire, celle de la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI) contre Karim Wade et compagnie, n’aurait pas fourni une lettre de constitution.

La défense devra donc s’y prendre autrement pour rencontrer son client à moins de 24 heures du procès.

