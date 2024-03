Déroulement de l’élection présidentielle du 24 mars : Le Gradec salue «le génie sénégalais»

L’élection présidentielle du 24 mars 2024, s’est déroulée dans la paix et la sérénité. Dans une déclaration, le Groupe de recherches et d’appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance (Gradec), qui avait mis sur pied un dispositif de monitoring de la violence électorale composé de 60 moniteurs, déployés sur le terrain, a relevé «quelques incidents». Qui, cependant, selon le communiqué, n’ont pas influé négativement le déroulement du scrutin.



D'aprés Bes Bi, Ababacar Fall et Cie notent que malgré tout ce qui précède, le peuple sénégalais, «dans son génie créateur dont il a seul le secret», a su se hisser à la hauteur des enjeux et défis de cette élection, en se rendant très tôt dans les bureaux de vote «dans la discipline» afin de s’exprimer dans le calme et la sérénité. «Cela constitue assurément la preuve de sa maturité», estiment-ils.



Ainsi, le Gradec félicite le peuple sénégalais «pour cette grande capacité de résilience mais également le Président élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye et lui souhaite un grand succès ainsi qu’une réussite dans ses nouvelles fonctions de Président de la République». Appréciant son premier discours, le Gradec invite le 5e Président du Sénégal à «engager de larges concertations avec l’ensemble des forces vives de la Nation pour des réformes urgentes»