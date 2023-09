Des Relations Normales de Collègues et d'Université



Il est tout à fait naturel que des individus partagent des relations amicales ou professionnelles avec d'autres personnes, y compris celles qui sont actives dans le monde politique. Mamadou Gueye, Pape Oumar Diallo et leurs amis ont des antécédents universitaires et professionnels qui les ont amenés à croiser la route d'Ousmane Sonko. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont infidèles à leurs convictions politiques ou qu'ils trahissent Macky Sall et Mamadou Moustapha Ba.



Le Mythe de la Loi de l'Ami Unique



L'une des erreurs courantes en politique est de présumer que des relations personnelles avec des membres de différents partis politiques équivaut à une trahison. La réalité est souvent bien plus nuancée. Les individus peuvent avoir des amis ou des collègues avec des affiliations politiques diverses sans compromettre leurs propres convictions. Les amitiés et les relations professionnelles ne sont pas nécessairement des preuves de désloyauté.



Engagements et Actions Précédentes



Au-delà des allégations, il est important de juger les individus sur la base de leurs engagements passés et de leurs actions présentes. Si Mamadou Gueye, Pape Oumar Diallo et les autres "amis" d'Ousmane Sonko continuent de soutenir activement les valeurs et les idéaux, alors il est injuste de les condamner sur la base de suppositions, d'autant plus qu'ils ne financent ni Ousmane Sonko ni son ex-parti, Pastef, qu'ils ont créé ensemble.



Les Défis de la Politique



La politique est un terrain complexe, où les alliances et les affiliations peuvent évoluer en fonction des circonstances. Cependant, il est essentiel de se méfier des rumeurs et de la désinformation. Plutôt que de sauter aux conclusions, il est préférable de demander aux personnes concernées de clarifier leurs positions. Selon les investigations de Leral, leur loyauté est indéfectible.



Depuis quelque temps, certaines sources médiatiques ont tenté de créer des liens et des rapprochements entre Pastef et les collaborateurs d'Amadou Ba, dans le but de nuire à la réputation d'Amadou Ba et de son administration. Il est tout à fait naturel que ces individus se connaissent, car Amadou Ba a apporté son soutien à de nombreux jeunes dans l'administration. Par exemple, Dialigué Ba a démissionné à plusieurs reprises et a pris des risques pour sa carrière afin de travailler aux côtés d'Amadou Ba.



Le frère de Dialigué Ba, le ministre Gallo Ba, est souvent accusé à tort d'être un informateur de Sonko. Nous tenons à affirmer qu'il n'a aucun contact avec Sonko, même si son frère échange parfois quelques messages de courtoisie avec Sonko. Cependant, ces échanges ne portent jamais sur le travail ou la divulgation de données confidentielles.







En conclusion, les allégations contre Mamadou Gueye, Pape Oumar Diallo et les amis d'Ousmane Sonko en rapport avec Amadou Ba doivent être examinées avec prudence. Les relations personnelles ne sont pas nécessairement indicatives de la loyauté politique. Il est essentiel de se concentrer sur les actions et les engagements concrets de ces individus pour évaluer leur dévouement à leurs convictions. La politique sénégalaise, comme toute politique, est complexe, et il est important de maintenir un débat basé sur les faits plutôt que sur les spéculations.



