Des Sénégalais persécutés à Marrakech : Les autorités marocaines appelées à privilégier le dialogue et l’intégration Des compatriotes sénégalais vivant au Maroc sont persécutés par les forces de l’ordre. En fait, la communauté sénégalaise, particulièrement le Dahira Fathul Ghaffar regroupant la communauté mouride au Maroc (association reconnue par le Droit Marocain) exprime sa profonde préoccupation face à une situation alarmante concernant nos compatriotes à Marrakech.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Septembre 2024

Dans un communiqué reçu à «L’As », elle souligne avoir été informée que des ressortissants sénégalais résidant dans cette ville font l'objet de contrôles fréquents par les autorités marocaines. En cas de non-présentation d'une carte de séjour valide, ou un cachet d'entrée de moins de 3 mois sur le territoire, ils sont interpellés et placés dans des centres en attente de mesures d'expulsion.



Ces événements, qui semblent s'être intensifiés ces dernières semaines ont engendré un climat général de peur et d'insécurité au sein de la communauté sénégalaise au Maroc, renseigne la même source.



Selon l'association, ces pratiques, qui entachent les relations fraternelles et cordiales entre le Maroc et le Sénégal sont regrettables. Elle appelle les autorités sénégalaises à prendre les mesures nécessaires pour apaiser cette situation en concertation avec leurs homologues marocains. Il est crucial, à leurs yeux, que les droits de nos compatriotes soient pleinement respectés.



Le journal ajoute qu’elle encourage les autorités marocaines à privilégier le dialogue et à renforcer les mécanismes d'intégration des résidents étrangers au Maroc, afin d'éviter tout incident susceptible d'affecter les relations amicales et fraternelles entre les deux nations. L’association se dit disposée à participer à la médiation.



