Des « Tours jumelles » pour 38 milliards: le nouveau joyau d’Aliou Sall lancé aujourd’hui ! (Photo)

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2019 à 14:49 | | 0 commentaire(s)|

La construction des tours jumelles érigées sur le site des Mamelles par la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), dirigée par Aliou Sall, pour un coût de 38 milliards Fcfa sera lancée aujourd’hui jeudi 25 avril, rapporte L’AS.



Dénommée «Tour des Mamelles», cette infrastructure bâtie sur une superficie de 3264 m2 sera doté de 40.000 mètres carrés d’espaces bureaux aux investisseurs, avec un centre d’affaires, des salles de conférences et de loisirs équipés, des restaurants.



Le bâtiment sera constitué de trois sous-sol qui offriront 220 places de parking, un rez-de-chaussée, trois mezzanines, une terrasse technique et douze étages de bureaux.



Le délai de réalisation du projet est de 36 mois.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos