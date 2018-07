Des activités pluvio-orageuses prévues sur quasi-totalité du territoire, jusqu'à mercredi ( Anacim)

L’agence météo du Sénégal annonce "des activités pluvio-orageuses d’intensité variable sur la quasi-totalité du territoire" sénégalais, à partir de mardi après-midi, à Matam (nord), Bakel, Tambacounda (est) et Kédougou (sud-est).



Les phénomènes pluvio-orageux "évolueront vers les régions du centre (Kaolack, Kaffrine, etc.) et le littoral (Dakar, Mbour et Fatick), entre cette nuit et la matinée du mercredi", selon un bulletin de prévision de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



"La chaleur diurne restera sensible par endroits sur le pays, malgré une baisse généralisée des températures journalières qui évolueront entre 28 et 30°C sur la côte, et 35 à 40°C dans les localités du centre et du nord", ajoute l’ANACIM.



Le bulletin météo annonce que "les visibilités seront généralement bonnes". "Les vents seront (…) d’intensité faible ou modérée", ajoute-t-il.